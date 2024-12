Niedoceniane miasto w Polsce. Coś dla wielbicieli nietuzinkowej architektury

Z roku na rok w Chorzowie pojawia się coraz więcej atrakcji przygotowanych z myślą o przybywających turystach, którym niestraszny stereotyp o szarych i brudnych miastach na Śląsku. Sprawdzamy, dlaczego Chorzów może być ciekawym kierunkiem na weekendowy wypad. No to w drogę!

Zwiedzanie Chorzowa warto zacząć od parku Śląskiego, na którego terenie mieści się wiele atrakcji. Należy do nich między innymi najstarsze planetarium w Polsce, założone w 1955 r . Dzięki nowoczesnemu systemowi projekcyjnemu widzowie mogą oglądać ok. 100 milionów gwiazd i symbolicznie odkryć odległe zakątki Wszechświata.

Warto jednak w końcu zejść na ziemię, by odwiedzić trzecie co do wielkości zoo w naszym kraju. Wśród najciekawszych ekspozycji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego można wyróżnić: akwarium, budynek antylop, egzotarium, małpiarnię, słoniarnię, wolierę ptaków, wybieg żółwi, świat papug i wiele innych. Bilet normalny poza sezonem, czyli od listopada do 1 marca kosztuje 13 zł (zarówno normalny, jak i ulgowy). Od 1 marca do 31 października bilety kosztują 26 zł normalny, a ulgowy 13 zł.