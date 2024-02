Tona jagód, brak zasięgu i klimat nie do podrobienia. "Ja stąd nigdy nie wyjadę"

Pierwsze, co przykuło moją uwagę to fakt, że autem można tam podjechać niemal pod same drzwi schroniska. Doskonały dojazd do Andrzejówki to z całą pewnością jeden z największych atutów tego miejsca. Z Warszawy, przez Łódź i Wrocław, to ok. 450 km. A z niego da się wyruszyć na wyprawę w dowolną stronę gór. Na miejscu spotykam wielu turystów. Zagaduję, dlaczego wybrali właśnie Andrzejówkę.