Schronisko w Tatrach zamknięte na dwa lata. Rodzina prowadziła je 75 lat

W 2022 r. doszło do pożaru schroniska na Hali Kondratowej. Wybuchł on we wtorek 31 maja ok. godz. 16. Dzięki zaangażowaniu turystów obiekt został uratowany. Jednostki straży pożarnej dotarły na miejsce szybko, ale pożar ugaszono właściwie przed ich przybyciem.