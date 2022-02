Jeden z najtragiczniejszych dni w historii Tatr. "Byliśmy pewni, że nie przeżyjemy"

Kto mógł – siedział na ławce, kto był w gorszym stanie – siedział na podłodze

Większość ludzi opatrzonych przez nas została zwieziona do szpitala przez ratowników, ale byli i tacy, którzy po kilkunastu minutach poczuli się na tyle dobrze, że mogli samodzielnie schodzić. Wtedy powiedziałem głośno, że każdy schodzący musi zgłosić się do mnie i poinformować, co zamierza zrobić, w myśl zasady, że skoro jest pod naszą opieką, to my mamy wiedzieć, co się z nim dzieje. Ludzie wykonali polecenie, byli niezwykle zdyscyplinowani.