Ściągają tłumy także z zagranicy. Oto najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku

Od 24 listopada do 23 grudnia br. będzie można odwiedzić przepiękny Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. O jego wyjątkowości świadczą regularnie zdobywane nagrody. Zeszłoroczna edycja zakończyła się zajęciem drugiego miejsca w konkursie Best Christmas Markets organizowanym przez portal Europe’s Best Destinations. Na ten polski jarmark zagłosowało prawie 48 tys. internautów. Wyprzedził go tylko Budapeszt.