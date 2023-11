Najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy w Polsce. Tam będą największe tłumy

Kraków tegorocznym hitem

To drugie miasto ma w tym roku powody do radości. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie stolica Małopolski będzie w okresie przedświątecznym tegorocznym hitem i przyciągnie nie tylko Polaków, ale też najwięcej osób z zagranicy. Jarmarki jeszcze się nie rozpoczęły, a Kraków już ma na koncie obecność w dwóch rankingach.