Ścienne. Stado jeleni wpadło do jeziora. Heroiczna akcja ratunkowa strażaków

Strażacy zgłoszenie o tym, że pod jeleniami załamał się lód, otrzymali w środę przed godz. 16. Pierwsi na miejscu byli ochotnicy, po nich przyjechali strażacy z PSP. Stado ok. trzydziestu jeleni wpadło do jeziora w miejscowości Ścienne w gminie Ińsko.

Stado jeleni wpadło do jeziora

"Zwierzęta były w trzech grupach, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów" – relacjonował w rozmowie z PAP st. kpt. Grzegorz Kacprzak, który kierował akcją ratowniczą. "Najbliższa grupa jeleni znajdowała się ok. 50 m od linii brzegowej i to te zwierzęta zaczęli najpierw uwalniać ochotnicy" – kontynuował.

Sytuacja była dramatyczna. Z relacji świadków wynika, że jelenie wpadły do wody jeden po drugim, tworząc w lodzie przeręble. Zwierzęta były przerażone, a próbując się ratować, wpadały na siebie i przez to podtapiały się nawzajem.

Akcja ratunkowa jeleni - niezwykły wyczyn strażaków

"Po dotarciu na miejsce, ze względów na głębokość wody (która wynosiła ok. 70 cm) i czas który w tym momencie był bardzo ważny, aby uratować jak największą ilość zwierzyny, postanowiliśmy wejść na sanie i przysunąć się jak najbliżej tonącego stada" - czytamy na Facebooku OSP Ińsko.

Strażacy dostali się do zwierząt na wspomnianych specjalnych saniach, ze sprzętem asekuracyjnym, ubrani w kamizelki wypornościowe. Do usuwania lodu używali pilarek.

Ponieważ lód był kruchy, grubości ok. 7 cm, to nie można było wyciągnąć jeleni na niego. "Ponacinaliśmy lód w kierunku linii brzegowej, wykonaliśmy pas prowadzący do brzegu i pojedynczo wyciągaliśmy je na brzeg, łapiąc każde zwierzę za poroże linami ratowniczymi" – opowiadał strażak.