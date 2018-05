Selfie w podróży może być niebezpieczne. To nie żart!

5 dni w szpitalu i 535 tys. zł. Tyle kosztowało 60-latka jedno selfie. Trzeba pamiętać, że urlop nie zwalnia nas z myślenia o bezpieczeństwie swoim i bliskich. Inaczej możemy za to słono zapłacić.

Polacy coraz częściej realizują swoje urlopowe marzenia. Jak podaje CBOS, w 2017 r. ponad połowa respondentów spędziła co najmniej 2 dni poza miejscem zamieszkania. W tym roku wyjazd planuje 58 proc. Polaków. Choć wielu osobom wydaje się, że nic nie jest w stanie zepsuć im wymarzonych wakacji, niemiłe wypadki mogą się pojawić zupełnie niespodziewanie.

Selfie tylko dla uważnych

Badania przeprowadzone przez Opinium Research wskazują, że 84 proc. ankietowanych robi w czasie podróży przynajmniej jedno selfie dziennie . Tymczasem kiedy skupiamy się na jednoczesnym trzymaniu aparatu i pozowaniu do zdjęcia, często nie dostrzegamy potencjalnych zagrożeń.

Internet jest pełen kuriozalnych historii wypadków, którym ulegają amatorzy selfie. 5 dni hospitalizacji i 150 tys. dolarów (535 tys. zł) za kurację po próbie zrobienia zdjęcia z grzechotnikiem przez 60-letniego mężczyznę z San Diego (USA), liczne złamania u nastolatki z Kolumbii w wyniku nieuważnego fotografowania wodospadu czy poparzenie ciała po dotknięciu przez 20-letniego Chorwata przewodów elektrycznych podczas robienia selfie na dachu pociągu to tylko niektóre z nich.

W ostatnich latach ofiarami wakacyjnego selfie padli też Polacy. Na początku listopada 2014 roku nadeszła tragiczna wiadomość z Hiszpanii. Polska studentka spadła z bulwaru w Trianie, dzielnicy Sewilli. 23-latka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, jednak lekarzom nie udało się jej uratować. Ciągnący się przez miasto bulwar nad Guadalquivir jest położony 7 metrów nad poziomem wody. Idących oddziela od rzeki kamienny murek, który w miejscu, gdzie doszło do tragedii liczy niespełna pół metra wysokości. O niego miała się potknąć Polka, stojąc tyłem do rzeki i robiąc sobie zdjęcie.