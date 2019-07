Selfie warte 500 zł. Nietypowe upodobanie zagranicznych turystów

Polskie góry zachwycają zarówno nas, jak i zagranicznych turystów. Co zrozumiałe, robią sobie mnóstwo pamiątkowych zdjęć. Ale są pewne miejsca w Bieszczadach, na które trzeba uważać, by, prócz wspomnień, nie przywieźć stamtąd mandatu.



Co ciekawe to nie był pierwszy przypadek nielegalnego przekraczania granicy w celu zrobienia zdjęcia. W połowie tego miesiąca czwórka Belgów również przeszła na ukraińską stronę, tylko po to, żeby mieć selfie ze słupem granicznym. Dzień później 45-letni Niemiec zrobił dokładnie to samo. Im wszystkim również wręczono mandaty w wysokości 500 zł.