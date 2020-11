Senegal. 500 rybaków z tajemniczą chorobą skóry

Senegalskie ministerstwa zdrowia opublikowało 17 listopada raport dotyczący niepokojącej choroby, która dotknęła w ostatnim czasie setki rybaków z tego kraju. Mężczyźni mają "obrażenia na twarzy, kończynach, a czasami także na genitaliach". Ousmane Gueye, krajowy dyrektor do spraw informacji i edukacji zdrowotnej, przekazał, że w pierwszych dniach choroby osoby zarażone odczuwały również bóle głowy i miały podwyższoną temperaturę.

Tajemnicza choroba - jakie są objawy?

Zdjęcia udostępnione w senegalskich mediach społecznościowych przedstawiają mężczyzn z opuchniętymi i pokrytymi pęcherzami ustami oraz dużymi wypryskami na dłoniach. Marynarka Senegalu ma zostać wysłana w celu pobrania próbek wody do analizy.

- To zapalenie skóry związane z chorobą zakaźną - dodał Gueye. - Szukamy dalej przyczyn zakażenia i mamy nadzieję, że wkrótce dowiemy się, co to jest - zaznaczył. Resort będzie komunikować o postępach prac lekarzy badających chorobę.