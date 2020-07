Senegal – afrykański raj. Co musisz wiedzieć o Senegalu?

Senegal – co trzeba wiedzieć?

Senegal – co warto zobaczyć?

Senegal – kiedy jechać?

W południowym Senegalu panuje klimat wilgotny podrównikowy , w związku z czym najwięcej osób poleca wycieczkę do Senegalu w okresie od października do czerwca. Wtedy w kraju jest pora sucha i pogoda jest najlepsza na zwiedzanie. Wybierając się do Senegalu w porze deszczowej, należy pamiętać, że niektóre z dróg mogą być nieprzejezdne.

Senegal – jak dojechać?

Do Senegalu z Europy najlepiej dotrzeć samolotem, lotnisko międzynarodowe znajduje się 17 km od Dakaru. Lot z Europy trwa około 7 godzin. Popularną drogą dostania się do Senegalu jest dotarcie do Gambii, skąd kursują autobusy i minibusy do Senegalu.