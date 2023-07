Sensacyjne odkrycia w Pompejach. "Niespodziankom nie ma końca"

Odkryto m.in. resztki straganu z jedzeniem, fragmenty czterokołowego rydwanu, doskonale zachowany fresk przedstawiający między innymi placek podobny do pizzy, ruiny domu pompejańskiej klasy średniej z pokojem i kredensem z talerzami. A to tylko niektóre z najciekawszych odkryć na terenie miasta o obszarze ponad 600 tys. metrów kwadratowych, w którym mieszkało ok. 20 tys. osób.