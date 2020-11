Pompeje. Niesamowite odkrycie. Pierwszy taki przypadek od 150 lat

W Pompejach znaleziono skamieniałe szczątki dwóch ofiar wybuchu Wezuwiusza – podała w sobotę agencja Ansa. Są na tyle dobrze zachowane, że eksperci nie kryją zdumienia. Udało się określić nie tylko to, że to dwaj mężczyźni, ale także ile mieli lat i w co byli ubrani.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szczątki dwóch ofiar wybuchu Wezuwiusza - 40-letniego mężczyzny w ciepłym płaszczu i jego młodego niewolnika w tunice. Dostawca: PAP/EPA (EPA, Luigi Spina , Parco Archeologico)