Serce Roztocza bije w Zwierzyńcu

Jagoda pracuje zdalnie w pełnym wymiarze, gdy jest taka potrzeba wraca na 2-3 dni do Warszawy. Na Roztoczu pracuje się wydajniej i lepiej, nie marnując czasu w korkach. – Nie straciłam niczego z mojego poprzedniego stylu życia, a zyskałam więcej przestrzeni dla siebie, czyste powietrze, spokój oraz piękne regiony do odkrycia. Wystawiłam do wynajęcia moje mieszkanie, bo do stolicy na razie nie wracam – twierdzi.