Sikorska: Czy inflacja strawi miłość do podróży? Smak wojaży jest coraz bardziej gorzki

Pamiętam czasy, kiedy euro na złotówki w przybliżeniu przeliczało się razy cztery, a nie razy pięć. Ale to było przed pandemią. To było dawno nieprawda. Po prawie dwóch latach lockdownów i perturbacji na światowym rynku gospodarczym obudziliśmy się w nowym świecie. I z całą pewnością nie jest to nowy, wspaniały świat. To świat drożyzny, niepewności i tęsknoty za tym, co już nie wróci. A Polacy odczują to ze wzmożoną siłą.