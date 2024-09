Skalne miasta w Polsce. Nie każdy wie, gdzie ich szukać

Jeden z najważniejszych punktów to Szczeliniec Wielki (922 m n. p. m), który należy do Korony Gór Polski. By dostać się na samą górę, trzeba pokonać 665 schodków. Po drodze można obejrzeć inne skały o nietypowych kształtach. Wśród nich: wielbłąd, kwoka czy małpolud.