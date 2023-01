Śląskie to nie tylko kopalnie. "Ma do zaoferowania znacznie więcej"

Historyczny Śląsk to kraina przekraczająca granice dzisiejszych województw i krajów, a w granicach obecnego województwa śląskiego znajdziemy zarówno fragment Śląska, jak i Zagłębia czy Małopolski. Górnictwo było kluczową gałęzią śląskiego przemysłu i na przestrzeni lat zaczęło kojarzyć się z całym województwem... i trudno się dziwić. Nie każdy ma czas zagłębiać się w niuanse i analizować, co ciekawego można u nas zobaczyć, skoro od lat słyszał, że to "same kopalnie". Na szczęście ten stereotyp powoli zanika.