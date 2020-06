Osiedle Nikiszowiec w Katowicach. Jaka jest jego historia i co warto zobaczyć?

Nikiszowiec – Katowice. Jaka jest historia osiedla?

Zamysł powstania osiedla Nikiszowiec opierał się na stworzeniu miejsca zamieszkania górników, którzy na początku XX wieku pracowali w kopalni Giesche (po aneksji Górnego Śląska do Polski – kopalni Wieczorek). W 1911 roku na terenie ówczesnej gminy Janów, powstał pierwszy blok robotniczy, zaprojektowany, jak każdy kolejny, przez Georga i Emila Zillmannów. Do 1919 roku oddano 9 budynków mieszkalnych, obejmujących łącznie ponad 1000 mieszkań. Pomimo tak dużej liczby lokali mieszkalnych,osiedle nie spełniło zapotrzebowania na mieszkania dla wszystkich pracowników kopalni, a jego rozbudowę zahamowała I Wojna Światowa. Mieszkańcy osiedla brali udział w Powstaniu Śląskim, co zostało uwiecznione na filmie „Sól ziemi czarnej”, a w czasie II Wojny Światowej na terenie Nikiszowca działali w licznych organizacjach podziemnych. Po wojnie osiedle stało się częścią miasta Szopienice, zaś w 1960 roku przyłączono go do Katowic. Od lat 90-tych osiedle przechodziło ogromny kryzys społeczny, któremu towarzyszyło wysokie bezrobocie oraz wandalizm. Obecnie, po przeprowadzeniu rewitalizacji, sytuacja się znacznie poprawiła i osiedle uznaje się za prestiżowe do zamieszkania i jest chętnie odwiedzane przez turystów.