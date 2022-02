Legendarne, kosmiczne, niezwykłe. Każdy powinien zobaczyć to miejsce w Polsce

Legendy muzyki i kino-gigant

Katowicki Spodek to dziś przebogata historia. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat odbyły się tu setki wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nie zabrakło też ważnych wydarzeń sportowych. To tu, jeszcze w czasach PRL-u, odbył się pierwszy w naszym kraju koncert zespołu Metallica. Impreza przeszła do historii, a o wydarzeniu, które było powiewem Zachodu, mówi się do dziś. Ba! Powstała o nim nawet książka ("Metallica Poland 1987. Behind the Iron Curtain"). Tamten koncert był też niezwykłym doświadczeniem dla członków amerykańskiej kapeli i zapoczątkował erę wielkiego grania w Spodku.