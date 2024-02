Słodki wymiar rozrywki. Energylandia odsłania Sweet Valley

Kulinarna podróż w Energylandii. Nie tylko na słodko!

Sweet Valley to nie tylko atrakcje, ale też kulinarna podróż. Pop Mania zaserwuje lody na patyku własnej produkcji. W The Hungry Hen, na Gości czekać będą makarony, a Wacky Waffles w ofercie będzie mieć chrupiące gofry. Dla wielbicieli lodów gałkowych idealnym miejscem będzie Snowflake Peak. The Rainbow Spring zaskoczy wyborem smoothie, a Sweet Shake zaspokoi pragnienie shake'ami. Bubble Barn to miejsce dla fanów Bubble Tea, a w Farm Frosties będzie można skosztować włoskich lodów lub slushy. Madame Bon Bon's i The Beehive Bistro dopełnią kulinarną ofertę Parku.