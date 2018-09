Słońce, ciepły wiatr i niekończące się plaże. Naturalne walory Rodos kuszą już od 940 zł

Malowniczą wyspę Rodos cechuje wyjątkowa różnorodność przyrody i atrakcji turystycznych. Tu zaznasz rozrywki w dowolnym stylu. Jeśli chcesz posmakować lokalnego klimatu, zakochać się w cykadach i odwiedzić w czasie jednego wypadu kilka różnych miejsc – ten region jest dla ciebie.

Wschodnie wybrzeże Rodos w porównaniu do pozostałej części wyspy wyróżnia łagodniejszy, cieplejszy klimat. Rodos jako cel podróży nie bez powodu określa się jako "miejsce z gwarantowaną pogodą". Łagodne wiatry, tzw. meltemi. przynoszą przyjemne ochłodzenie w słoneczny dzień, ale nie są porywiste, za to sprzyjają uprawianiu sportów wodnych, których spróbujemy tu w wielu miejscach. Możemy cieszyć się klimatem i wypoczywać, bez nadmiernego odczuwania upałów.

Cena za wypoczynek na tej popularnej, ale nie zatłoczonej wyspie jest atrakcyjna, a jeśli zdecydujemy się na jedno z licznych, mniejszych od samej stolicy miasteczkach - wyjazd naprawdę się opłaca, choć wyszukane przez nas pobyty nie należą do ofert last minute. Za urlop z przelotem i zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdki z all inclusive lub częściowym wyżywieniem zapłacimy nawet od 1,2 tys. zł od osoby, co stanowi nawet jedną czwartą ceny w porównaniu do droższych hoteli w ścisłym centrum turystycznym wyspy. Jesli zdecydujemy się na samodzielne wyżywienie, pobyt może okazać się jeszcze tańszy. Wystarczy poszukać odpowiedniej oferty i miejsca. Rodos to miejsce, gdzie wypoczniemy zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Z tętniącego życiem miasteczka o krętych, brukowanych uliczkach nietrudno trafić w ustronne miejsce, czy cichą plażę.