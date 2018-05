"Kiedy mówiło się: jadę na Rodos, wszyscy od razu wzdychali". Największe atrakcje słynnej wyspy

- Moja miłość do Grecji zrodziła się właśnie na Rodos - mówi Renata Piżanowska autorka przewodników po Grecji. Wirtualnej Polsce opowiada, jak zaczęła się jej przygoda z Helladą i co warto na Rodos zobaczyć.

Na Rodos nie można ominąć Lindos

Wirtualna Polska: Ile razy była pani na Rodos?

Renata Piżanowska: Oj musiałabym usiąść i policzyć. Sporo. (śmiech) Ja w ogóle jestem zakochana w Grecji, a ta miłość zrodziła się właśnie na Rodos. Sam pomysł pisania przewodników o Grecji powstał także tam. Jechaliśmy samochodem, zbliżaliśmy się do jakiegoś zamku i nagle padło "A może byśmy napisali przewodnik?". Mieliśmy w grupie autora mapek, fotografa, autora tekstów, czego trzeba więcej? I tak zaczęły powstawać przewodniki.

Jak trafiliście na Rodos?

Nasza pierwsza przygoda z Rodos miała miejsce kilkanaście lat temu, kiedy wyspa jeszcze nie była tak znana. Robiła wrażenie bardzo ekskluzywnej. Kiedy mówiło się "Jadę na Rodos", wszyscy od razu wzdychali. Wtedy można było się tam dostać tylko z biurem podróży. Nie było tanich linii, żeby dostać się prywatnie trzeba było wydać bardzo dużo pieniędzy. I tak zapisała się ona w moich wspomnieniach - jako wyspa ekskluzywna. Samoloty kursowały tam tylko do czerwca do polowy września, później trzeba było kombinować, lecieć z Berlina czy Paryża. Najpierw poznałam Rodos z biurem podróży, właściwie zupełnie przypadkiem. Wybraliśmy Rodos jako alternatywę dla Lesbos. Nie znałam Rodos kompletnie i tak naprawdę nikt nie potrafił nam powiedzieć, co jest tam fajnego. Tak zaczęła się nasza przygoda z Rodos, zaczęliśmy wyspę odkrywać samodzielnie.

Od tego momentu wraca pani na Rodos regularnie. Co panią oczarowało?

Prawdę mówiąc, najpierw byłam mocno rozczarowana. Wyobrażałam sobie, że na Rodos jest piękne lazurowe morze i wszędzie złocisty piasek. Byłam bardzo rozczarowana, bo okazało się, że plaże są różne, wiele znajdziemy kamienistych, np. zachodnia część wybrzeża nie jest piaszczysta. Tak samo w stolicy wyspy - Rodos. Ładne plaże zaczynają się od kurortu Faliriaki. Moja ukochana plaża z pięknym złotym piaskiem, która zauroczyła mnie, to Tsambika, położona w przepiekanej zatoczce. Nie wiem, czy powinnam ją reklamować, bo później nie będzie żadnego wolnego leżaka. (śmiech) Z plaży widać klasztor, do którego odbywają się pielgrzymki kobiet, które nie mogą mieć dzieci. Chodzą do niego na kolanach i na miejscu składają prośbę, votum w formie laleczki. W klasztorze jest tych lalek bardzo dużo. Z niego mamy przepiękny widok za plaże Tsambike i cała zatokę. Na samej plaży jest piękny złoty piasek, dużo leżaków. To bardzo zaciszne miejsce, w którym niektórzy tracą zmysły.



Podczas pierwszego pobytu na Rodos byłam zachwycona tym, że codziennie było pełne słońce. Teraz to się trochę zmieniło, tak jak wszędzie. Także w czerwcu możemy trafić na pogodę w kratkę. Jestem zakochana także w cykadach. Grecja kojarzy mi się z cykadami, a na Rodos pierwszy raz widziałam je po raz pierwszy.

Urzekła mnie jeszcze jedna rzecz. Nawet na środku pustkowia znajdziemy punkt, w którym Grek wyciska soki z owoców. Nawet w miejscu, w którym przewija się pięciu turystów na dobę. Tak , to mnie urzeka.

A jak sami Grecy?

Ludzie są świetni, bardzo mili i życzliwi, zawsze pomocni. Warto jechać do Grecji dla samych ludzi, dla tych uśmiechniętych twarzy. Oni cieszą się, że żyją. Nie jak Polacy, którzy chodzą po ulicach ze spuszczonymi głowami, z naburmuszonymi minami, przytłoczeni problemami dnia codziennego. Grecy cieszą się życiem, pracują i odpoczywają z niezmienną radością. Atmosfera jest taka, że chce się żyć. Na dodatek piękne jest to, że w Grecji ceni się starość. Starsi ludzie otoczeni są szacunkiem. Ich się słucha, ich się ceni.

Dla kogo Rodos jest kierunkiem idealnym?

Wyspa jest bardzo ciekawa, warta zobaczenia dla każdego turysty. Plaże i lazurowe morze to tylko część atrakcji. Osoby, które chcą pogłębić wiedzę historyczną, znajdą tam wiele miejsc, które im w tym pomogą. Można wypożyczyć samochód na 3 dni i zwiedzić wyspę. Autobusy też dochodzą w najmniej oczekiwane miejsca. Natomiast w punktach mniej turystycznych ciężko samemu odkryć, gdzie jest przystanek. Trzeba o to pytać miejscowych i czekać cierpliwie. Bo nigdy nie wiadomo, o której autobus przyjedzie. Nawet jak rozkład jest na przystanku, to nie możemy liczyć, że bezie punktualnie.

Byłam zachwycona, że pomiędzy plażami jest tyle miejsc historycznych. Wyspa służy zarówno do fizycznego, jak i psychicznego wypoczynku. Jadąc całą rodziną, nie musimy się martwić, bo każdy znajdzie coś, co go zainetresuje.



To może zacznijmy od tych miejsc historycznych. Jakie mniej znane atrakcje pani poleca?

Na wybrzeżu wschodnim przede wszystkim Lindos. Nad miejscowością góruje piękny zamek, do którego prowadzi wiele stopni. Na turystów czekają osiołki, czasem można zobaczyć kobiety w strojach bikini, które w ten sposób tam wjeżdżają. Natomiast spokojnie można dojść tam pieszo, są miejsca zacienione, można odpocząć. Polecam tam się wybrać popołudniu, gdy nie ma zorganizowanych grup wycieczkowych. Obowiązkowo trzeba zabrać wodę, bo sam zamek jest bardzo nasłoneczniony. Chodniki wyłożone są tzw. chochlakami, małymi kamyczkami ułożonymi w pionie w przepiękne mozaiki. Charakterystyczne jest to dla całego Lindos.

Bardzo ciekawe jest wybrzeże zachodnie, gdzie znajdziemy wiele zamków, np. zamek Monolithos, który przypomina kciuk. Nie oczekujmy jednak pięknych pałaców. Są to ruiny, które zostały odrestaurowane. Gdy zaczynaliśmy naszą przygodę z Rodos, wszystkie te obiekty były jeszcze przed renowacją. Można było je zobaczyć za darmo i chodzić po nich samemu. Teraz te miejsca są odrestaurowane, można je zwiedzać za opłatą. Są też świetne oznakowania na drogach. Grecja w ogóle jest krajem, który pod tym względem się wyróżnia. Nie ma problemu, żeby gdziekolwiek trafić, bo oznakowania są wszędzie,



Punkt obowiązkowy to także Kamiros, przepięknie zachowane wykopaliska. Trzeba tam spędzić do 2 h, jest to duża powierzchnia To po prostu trzeba zobaczyć.

Powiedziała pani, że na Rodos czekają atrakcje dla wszystkich. Jakie wycieczki poleca pani dla rodzin z dziećmi?

Tak, Rodos ciekawe jest także dla dzieciaków. Świetną wycieczką jest wyprawa do Doliny Motyli, gdzie żyje ćma niedźwiedziówka. Jak siedzą na drzewach są niewidoczne. Gdy zaczynają latać, zobaczmy piękne pomarańczowe skrzydełka. Z pociechami warto wybrać się także do oceanarium w Rodos.

A co dla ciała oferuje Rodos? Oczywiście poza plażami.

Zdecydowanie Prassonissi. Miejsce, w którym zawsze wieje. Tam znajduje się baza dla osób uprawiających windsurfing. Jest też dużo Polaków, parę lat temu prowadzili tam wypożyczalnię sprzętu.

Często spotyka pani rodaków na Rodos?

Wyspa Rodos jest bardzo przychylna dla Polaków. Trzeba uważać, co się mówi, bo nagle ktoś może się odezwać po polsku. Są też rodacy, którzy prowadzą swoje restauracje. Kiedyś wracaliśmy z Doliny motyli, zatrzymaliśmy się w tawernie, pani przynosi nam posiłek i mówi "Dzień dobry, ja ze Śląska jestem". To było bardzo miłe, ale jednocześnie byliśmy zdziwieni, jak wiele Polaków tam ma działalność gospodarczą i tam pracuje.

