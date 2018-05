Wyspa Zakynthos. Odwiedź perełkę Grecji

Zwiedzanie Grecji proponujemy zacząć od wyspiarskiej części kraju. Doskonałym wyborem na rodzinne lub romantyczne wakacje we dwoje będzie Zakynthos z niezapomnianymi widokami i panoramą na skały oraz bezkresny horyzont. Sprawdź świetne ceny wyjazdów.

Wody wokół Zakynthos słyną z krystalicznej czystości (Shutterstock.com)

Zakynthos – Grecja wyspiarska z Zatoką Wraku

Zakynthos jest należącą do słonecznej Grecji wyspą na zachodzie kraju, usytuowaną na Morzu Jońskim. Jej malowniczy krajobraz zna ze zdjęć każdy użytkownik internetu, choć prawdopodobnie nawet o tym nie wie. Składają się na niego jasne wstęgi drobnego piasku, obmywane lazurową wodą, nad którymi rozciąga się bezkresne, czyste, błękitne niebo.

Tutejsze plaże otaczają strzeliste, strome klify z wapienia, a najsłynniejszą jest plaża Nawajo z Zatoką Wraku. Zakynthos rozsławił właśnie ten rzucający na kolana widok – ukryta przed wzrokiem osób postronnych urocza zatoczka z pozostałościami ponoć pirackiego statku Panajotis nad krystalicznie czystą wodą, dostępna drogą morską. Pochodzenie wraku nie zostało odkryte, być to może jego pozostawienie było nawet chwytem marketingowym, ale najważniejszy jest efekt wizualny. Navagio Beach odwiedźcie jak najwcześniej o poranku bądź późnym wieczorem, kiedy to na plaży jest najmniej turystów i można spokojnie porobić zdjęcia z wysoko położonych punktów widokowych.

Zakynthos – pogoda na wakacjach w raju

Plażowy raj zachęca do wybrania się na wakacje na Zakynthos wysoką jakością piasku oraz czystością okolicznych wód, na co doskonałym potwierdzeniem są rzadkie w Europie stanowiska lęgowe żółwi Caretta, pilnowanych na ogół przez wolontariuszy. Piaszczyste wydmy i zielone lasy otaczają miejsca, gdzie chronione okazy tych unikalnych zwierząt składają jaja (plaża Gerakas na półwyspie Vassilikos). Ponadto warto wybrać się na niedaleką, kameralną plażę Porto Zoro, bez infrastruktury, za to idealną do obserwacji podwodnego świata, do Zatoki Porto Limnionas na skoki z przybrzeżnych skał, plaże w okolice imprezowego Laganas oraz nagrodzona prestiżowa Błękitną Flagą plażę w Tsilivi.

Grecja jest idealną lokalizacją na urlop od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. W maju temperatura powietrza na Zakynthos w ciągu dnia to przeciętnie 24 st. C, nocą spada natomiast do 16 kresek powyżej zera, a w kolejnych miesiącach stopniowo wzrasta do ponad 31 st. C w lipcu i sierpniu. Morska bryza łagodzi upalne temperatury na wybrzeżu perełki greckich wysp, nazywanej również najbardziej zieloną spośród wyspiarskiej części kraju. Obok Santorini Zakynthos stała się w istocie wizytówką Grecji, z pocztówkowymi widokami, cieplutkim Morzem Jońskim i pyszną kuchnią grecką. Przeloty i zakwaterowanie na Zakynthos tanieje. Zależnie od sezonu turystycznego za tydzień z przelotami, transferami oraz pobytem z komfortową formułą all inclusive zapłacimy już nawet 1335 zł od osoby.

Zakynthos – lat minute i nie tylko

Greckie last minute są coraz bardziej dostępne cenowo z wylotami z najważniejszych lotnisk w Polsce. Pewna pogoda i konkurencyjne ceny wakacji na Zakynthos sprawiają, że popularność tego pięknego śródziemnomorskiego zakątka nie maleje. Znajdziemy tutaj hotele o różnym standardzie na przysłowiową każdą kieszeń, usytuowane także w pierwszej linii brzegowej, z atrakcjami dla osób w każdym wieku.

Zdecydowanie warto opuścić rozległy teren kurortu i udać się na zwiedzanie takich ciekawych miejsc na wyspie, jak osada rybacka Porto Vromi z grotami o ciekawych kształtach i nabrzeżem do złudzenia przypominającym norweskie fiordy, dostępna statkiem Błękitna Jaskinia, grota niedaleko Marathonissi czy też wioski z ciekawą architekturą na półwyspie Keri. Zakynthos to również wycieczki statkami rejsowymi po malowniczym wybrzeżu Grecji, mnóstwo gajów oliwnych, latarnie morskie, klimatyczne tawerny, porty, wypożyczalnie sprzętu do uprawiania sportów wodnych, prywatne imprezownie na mini wyspach nieopodal brzegu, na które przechodzi się zwodzonymi mostkami i drewnianymi kładkami (przykładowo Agios Sostis). Stolicą i najbardziej istotnym miastem na wyspie jest Zakynthos, Wenecja Orientu, z zabudową odtworzoną po trzęsieniu ziemi. Zajrzyjcie tutaj do ruin weneckiej twierdzy, wspaniałej katedry i do pełnych uroku kawiarenek, prowadzonych przez tubylców. Ta część południowej Europy jest niezwykle charakterystycznym fragmentem słonecznej Hellady i swoim pięknem oraz niezwykłością zdecydowanie przeczy opinii wyspy jednego widoku.

