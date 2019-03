Słońce, rafa i wiele więcej. Niech będzie oryginalnie: Akaba na urlop

Jeśli nie Egipt, to co? Jordania wydaje się świetną alternatywą, zwłaszcza odkąd tanie linie uruchomiły bezpośrednie połączenie z Ammanem. Oprócz zapierających dech zabytków znajdziemy tam nietypowy kurort nad Morzem Czerwonym.

Akaba, bo o niej mowa, jest kurortem nietypowym, bo na pierwszy rzut oka wcale byśmy tego o niej nie powiedzieli. Zwłaszcza plaża w centrum miasta nie spełnia wyśrubowanych kryteriów. Wąski pas udeptanego piachu, nie do końca czysto, sąsiedztwo portu, piknikujące muzułmańskie rodziny, przy których nie za bardzo wypada rozebrać się do bikini...

Wszystko to sprawia, że na plaży miejskiej w Akabie najlepiej usiąść wieczorem przy sziszy i kontemplować jarzące się po drugiej stronie zatoki światła izraelskiego Ejlatu. A plażowanie? A snurkowanie i nurkowanie? Spokojnie, wszystko da się zrobić. I gwarantuję, że będzie to doskonały urlop.

Strefa bezcłowa i sąsiedzi jak na dłoni

Leżącą na południu Jordanii Akabę łączy ze stolicą wygodny autobus Jett, kursujący między dworcem Abdali w Ammanie a dworcem przy hotelu Mövenpick w Akabie. Co ciekawe, bilet jest tańszy niż z Ammanu do Petry (11 JD), bo kosztuje 8,5 JD (około 45 zł).

Akaba jest jedynym portem morskim kraju (ma on tylko 27 km linii brzegowej) i strefą wolnocłową (na sprzęt elektroniczny, ubrania, kosmetyki) w związku z czym po drodze mijamy para-posterunek graniczny z jak najbardziej prawdziwą kontrolą, obowiązującą zwłaszcza tych wyjeżdżających z Akaby. To też najtańsze miasto w Jordanii, warto więc właśnie tu zaopatrzyć się na targu w pamiątki i suweniry: beduińskie tkaniny, przyprawę zatar, herbatę z hibiskusa, kawę z kardamonem , myjki loofah.

Nad miastem góruje 130-metrowy maszt z powiewającą na wietrze gigantyczną flagą (30 na 60 m). Nie, nie jest to flaga Jordanii, tylko Zjednoczenia Arabskiego. Z pewnością widać ją z drugiego brzegu. Akaba to miejsce wyjątkowe, bo stąd zajrzeć można do wszystkich sąsiadów: Izraela , Egiptu po drugiej stronie zatoki, a na południe - jest granica z Arabią Saudyjską .

Bogate życie podwodne

Magnesem przyciągającym do Akaby jest przejrzyste, ciepłe morze i rafa koralowa. Zanim jednak zarezerwuje się nocleg, trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy się wyłącznie moczyć? Jeśli tak, najlepiej uplasować się w którejś z licznych baz nurkowych lub hoteli kilka kilometrów na południe od Akaby. South Beach z główną plażą publiczną w parku wodnym to najpopularniejsze miejsce wśród turystów.

My zdecydowaliśmy się na centrum miasta i dojazdy na plażę. Nie ma z tym żadnego problemu, bo praktycznie każdy hotel ma umowę z klubem plażowym Berenice Beach na południu i można w nim zamówić bilet wstępu na cały dzień (za 10 JD, czyli 50 zł). Po mieście kursuje autobus, zbiera spragnionych słońca i wody turystów i za darmo wiezie do Berenice Beach, gdzie za wspomniane 50 zł mamy sporo atrakcji.

Można też zamówić wycieczkę łodzią ze szklanym dnem do pobliskiego Japanese Garden, która tam cumuje na snurkowanie. Zresztą maskę i fajkę warto mieć cały czas ze sobą, bo dno morskie opada tu łagodnie, a rafa z koralowcami i barwnymi rybkami jest do podziwiania na wyciągnięcie ręki z każdej plaży. Widoczność dochodzi do 20 m, a woda jest ciepła nawet zimą. Płynąc łodzią ze szklanym dnem zawisamy nad wrakiem... samolotu, który specjalnie kazał tu zatopić król Abdullah II i który stanowi nie lada atrakcję dla nurków. Przyznaję, że to dość makabryczny widok.