Sowiarnie w Polsce. Mało kto wie o tych miejscach

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu

Do sowiarni można udać się również w Leśnym Parku Niespodzianek w śląskim Ustroniu. Największą atrakcję stanowią pokazy lotów sów. Odbywają się od kwietnia do końca października o godz. 12:00 i godz. 15:00, a od listopada do końca marca o godz. 12:00. Udowadniają one, że sowy potrafią latać oczywiście nie tylko nocą.