Spędzili 170 dni na lodowej krze. Co byli zmuszeni jeść, by uniknąć śmierci głodowej?

Mimo dostępu do resztek zapasów i do mięsa dzikich zwierząt, uczestnicy wyprawy brali też do ust prowiant nieprzeznaczony dla człowieka. W transantarktycznej misji uczestniczyło 69 psów, które – gdyby wszystko przebiegło zgodnie z planem – miały ciągnąć sanie po lądzie. Ponieważ stało się jasne, że zwierzęta nie będą już do tego potrzebne, większość z nich zabito. Ich zaoszczędzona karma też trafiła do garnków.