Spitsbergen. Katarzyna Dowbor pokazała zdjęcie sprzed ponad 20 lat

Spitsbergen - Katarzyna Dowbor wspomina wyprawę

Spitsbergen, czyli największa wyspa Norwegii, położona jest na Morzu Arktycznym. Jej powierzchnia zajmuje ok. 39 tys. km kw. W dużej mierze pokryta jest lodowcami. Wyprawa tam to nie lada przeżycie.

"Prawie 22 lata temu wzięłam udział w wyprawie na Spitsbergen. Do udziału w wyprawie zaprosił nas wybitny alpinista i himalaista Artur Hajzer, niestety już nieżyjący. Opiekunem i kierownikiem wyprawy był Michał Kochańczyk, alpinista, publicysta i fotograf, autor tych zdjęć" - wspomina we wpisie Katarzyna Dowbor. - Razem z operatorem Marcinem Ołdakiem robiliśmy zdjęcia do programu "Apetyt na zdrowie". Spędziliśmy tam 10 dni. Przebyliśmy wiele kilometrów. Spaliśmy w namiotach. Pierwszy raz w życiu spałam we wszystkim, co miałam na sobie. Dźwigaliśmy sprzęt i ciężkie plecaki. Czasami Michał pomagał mi i nosił za mnie plecak".