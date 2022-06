Spływ przełomem Dunajca. Jedna z największych atrakcji Pienin

Spływ przełomem Dunajca można rozpocząć w Sromowcach Wyżnych – Kątach i zakończyć w Szczawnicy. Długość trasy wynosi ok. 18 km. Pokonamy ją w ok. 2 godz. 15 min. Normalny bilet kosztuje 73 zł (od 1 kwietnia do 30 czerwca i od 1 września do 31 października) lub 82 zł (w lipcu i sierpniu). Cena ulgowego biletu dla dzieci do 10. roku życia wynosi z kolei 52 zł poza ścisłym sezonem lub 56 zł w wakacje.