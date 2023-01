Spróbowała najdroższej kawy na świecie. "W ogóle mi nie smakowała. Ble"

Jak opisała, cyweta to przemiłe zwierzątko, z którym miała okazję chwilę się pobawić. Nawet weszło jej do plecaka. Niestety nie sprawiło to, że kawa zasmakowała Kasi bardziej. Wręcz przeciwnie. "Za jedną filiżankę zapłaciłam 15 zł i w ogóle mi nie smakowała. Ble" - powiedziała tiktokerka, a w komentarzach dodała, że cena nie wydaje się wysoka, bo to Indonezja, miejsce z którego ta kawa pochodzi.