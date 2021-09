Stany Zjednoczone łagodzą restrykcje dla turystów. "Nareszcie!"

Jeszcze kilka dni temu przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena kategorycznie wykluczali możliwość złagodzenia restrykcji dla przyjeżdżających do USA. Decyzję tłumaczyli rosnącą wciąż liczbą przypadków koronawirusa. Tymczasem w poniedziałek 20 września Biały Dom zaskoczył wszystkich, wydając nowy komunikat i publikując listę 33 krajów, których obywatele już wkrótce będą mogli drogą powietrzną dostać się do USA. Na liście znalazły się m.in. Chiny, Indie, Brazylia i co najistotniejsze, kraje należące do strefy Schengen, czyli także Polska.