Strajk personelu, to nie okoliczności nadzwyczajne. Przewoźnik musi wypłacić odszkodowanie

Trwają protesty w tanich liniach lotniczych. Odwoływane są loty, a przedstawiciele Ryanaira proponują tylko zwrot kosztów biletu lub zmianę lotu. Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca poszkodowanych do ubiegania się o odszkodowania.



Europejski Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się po stronie pasażerów i w kwietniu wydał orzeczenie, w którym uznał odpowiedzialność przewoźników za opóźnienia lub odwołania lotów, wynikające z nieplanowanych przerw w pracy pracowników. Od tej pory każdy strajk może być rozpatrywany jako podstawa do wypłaty odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro za lot (od ok. 1075 do 2580 zł).