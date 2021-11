Straszny widok na pustyni Atakama. Do sieci trafiły szokujące zdjęcia

Na pustynię Atakama rocznie trafiają dziesiątki ton ubrań

Jak wynika z najnowszych ustaleń agencji AFP, do Chile co roku dociera ok. 59 tys. ton używanej oraz niesprzedanej odzieży. Produkty najczęściej pochodzą z Chin lub Bangladeszu i wędrują przez Europę, Azję oraz USA. Potem wysyłane są do portu Iquique w strefie wolnocłowej Alto Hospicio w północnej części Chile.