Strefa zero w Nowym Jorku. Kompleks Pamięci 9/11

Muzeum jest otwarte pięć dni w tygodniu, od czwartku do poniedziałku. Cena biletu wstępu to 33 dolary amerykańskich (ok. 130 zł), a dla osób poniżej 18 roku życia od 15 do 21 dolarów. Bilety na zwiedzanie z przewodnikiem są droższe. Istnieje także możliwość zakupu biletu rodzinnego (2 dorosłych + 3 dzieci) za 118 dolary (ok. 460 zł).