We Włoszech wyłowiono dziwny okaz rekina. Mało kto go widział

Kiedy oficerowie wyjęli go z wody, był już martwy. Przewieźli go do Urzędu Portowego w celu zbadania. Jurij Tiberto z Akwarium Elba powiedział lokalnym mediom, że rzadko zdarza się spotkać tego nietypowego żarłacza, ale nie jest to nic niezwykłego. Dodał również, że nazywa się go "świnią", ponieważ kiedy wyjmie się go z wody to wydaje odgłosy chrumkania charakterystyczne dla prosiaka.