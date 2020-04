Susza w Polsce. Jak zrobić poidełko dla pszczół?

Coraz częściej mówi się o suszy w Polsce. W takiej sytuacji warto pamiętać o pszczołach, które także potrzebują wody. Jak można pomóc? Wystarczy zrobić poidełko dla pszczół i umieścić je na parapecie, balkonie czy w ogrodzie.

Woda jest niezbędna do życia dla pszczół. Wiosną i latem szukają jej wszędzie i transportują ją do ula. Potrzebna jest szczególnie pszczołom karmicielkom i robotnicom, które jeszcze nie latają. Od dawna nie pada deszcz, dlatego powinniśmy zapewnić pszczołom dostęp do wody na swoich balkonach czy w ogrodzie.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej postów na temat tego, by na powietrzu zostawiać poidełka dla pszczół. Jak je zrobić? To bardzo proste, ale trzeba uważać, by nie popełnić błędów.

Poidełko dla pszczół Zrobienie proste poidełka zajmuje maksymalnie kwadrans. Wystarczy do pojemnika lub płaskiej miseczki włożyć kamyki i wlać wodę, ale ta ilość wody ma ogromne znaczenie. Ważne jest, by było jej maksymalnie 2-3 mm, bo gdy jest jej więcej, to pszczoły mogą się utopić.

Kamienie powinny być płaskie, bo pszczoła ma na nich przycupnąć, by napić się wody. Ważne też, by nigdzie nie pozostawiać otwartej przestrzeni z wodą. Wolne przestrzenie można wypełnić korą lub wilgotnym mchem z działki czy kupionym w sklepie (leśny jest pod ochroną). W poidełku może znaleźć się także piasek, ziemia do kwiatów, trawa czy gałązki.

Wodę należy uzupełniać w ciągu dnia, ale zawsze trzeba pilnować, by jej poziom nie był zbyt wysoki.

