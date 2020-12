"Świąteczna gwiazda". Pojawi się na niebie po 800 latach

Jowisz zatacza pełne koło wokół Słońca co 12 lat, natomiast Saturn co 30 lat. Raz na 20 lat te dwie planety układają się jedna za drugą w jednej linii ze Słońcem. Jednak, jak wyjaśnia Gazeta Wyborcza, niezwykle rzadko z punktu widzenia ziemskiego obserwatora te planety zbliżają się tak bardzo, jak to nastąpi w grudniu tego roku. Musielibyśmy cofnąć się do 4 marca 1226 r., aby zobaczyć bliższą koniunkcję.