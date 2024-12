Świąteczne przekleństwo polskich miast. "Przejazd przez centrum to teraz koszmar"

Tak duża liczba gości, zgromadzona w ścisłym centrum miast, wpływa na ruch uliczny. Portal Trójmiasto.pl opublikował w ostatnich dniach zdjęcia gigantycznego zatoru przy gdańskiej galerii handlowej Forum. "To są jakieś żarty. W sobotę armagedon. W niedzielę to samo", "A do tego wszędzie parkujące auta, jak popadnie" - czytamy w komentarzach. Gdy ruszyliśmy w miasto sprawdzić, jak się sprawy mają, to nie musieliśmy długo szukać potwierdzenia. - Przejazd przez centrum miasta, zwłaszcza po południu i wieczorem, to teraz koszmar. Nie ma znaczenia, czy samochodem, czy autobusem, bo w korku trzeba odstać swoje. Trasa, która zajmuje normalnie 10-12 minut, w weekendy potrafi trwać do godziny - przyznała w rozmowie z WP Ilona, mieszkanka Gdańska.