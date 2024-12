Święta i sylwester w polskich górach. Ten kurort to absolutny numer jeden

W tym roku układ dni wolnych zachęca do wyjazdów. Wigilia wypada we wtorek, więc po Bożym Narodzeniu wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, by mieć pięć dni wolnego. Biorąc trzy dni urlopu, będziemy mieli z kolei dziewięć dni wolnego (od 21 do 29 grudnia) lub osiem, jeśli przedłużymy sobie wolne od świąt do 1 stycznia.