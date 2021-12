Święta polskich polarników. Nie wszyscy czekają na pierwszą gwiazdkę

Śnieg i mróz? "Aura bywa różna"

Wbrew pozorom temperatury nie będą w święta zbyt niskie. - W czasie świąt i okresu noworocznego aura jest zwykle umiarkowana jak na warunki antarktyczne. Temperatura oscyluje w okolicach zera stopni, do kilku stopni na minusie lub plusie. Zazwyczaj w grudniu ani wiatr, ani opady nie dają się we znaki, choć akurat tegoroczny grudzień nie wpisuje się do końca w ten schemat z powodu silnego wiatru - poinformował Błaszkowski.