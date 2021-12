Boże Narodzenie na świecie. Nietypowe tradycje i świąteczne zwyczaje

Co zaskakujące, tutejszy św. Mikołaj nie przyjeżdża do dzieci saniami ciągniętymi przez renifery. Przypływa za to na desce surfingowej. Często towarzyszą mu delfiny, a niekiedy nawet można go zobaczyć wraz z kangurami. Ponadto zrezygnował z ciężkich, czarnych butów, żeby się za bardzo nie pocić podczas upału. Zamiast nich co roku paraduje w klapkach. Czasem ponoć zdarza się, że zamienia swój czerwono-biały strój na t-shirt i szorty.