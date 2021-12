Święta w Hiszpanii. Nie każdy wie o tych zwyczajach

Dzień Świętych Niewiniątek

Ciekawie jest także po świętach. 28 grudnia obchodzony jest Dzień Świętych Niewiniątek. Choć to pamiątka rzezi dzieci wykonanej z rozkazu króla Heroda, to obecnie jest to dzień żartów - odpowiednik naszego prima aprilis. Wynika to z faktu, że tego samego dnia obchodzone było pogańskie święto Fiesta de los Locos, czyli Święto Szaleńców/Głupców. Było okresem szaleństwa, rozpusty, zabaw, swawoli i ekscesów.