Urlop w Hiszpanii. Te miasta cię zachwycą

Z Barceloną związany był genialny architekt Antonio Gaudi. Jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Casa Milà – kamienica, która kształtem nawiązuje do morskich fal. W projekcie budynku nie znajdziemy prostych linii. Warto zajrzeć do środka – znajduje się tam muzeum poświęcone Gaudiemu, a ze strychu podziwiać można piękną panoramę miasta. Casa Batlló to kolejna kamienica, tym razem już zamieszkała, która zachwyca nie tylko kształtami, ale i barwną kolorystyką. Wszystko dzięki temu, że pewien bogaty producent tekstyliów zlecił Gaudiemu jej przebudowę. "Fal" nie znajdziemy natomiast w Casa Vicens, nie brakuje tam asymetrii, ciekawych barw i nawiązania do przyrody.