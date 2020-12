Wuhan. Chiny chcą odczarować miasto znane z koronawirusa

Jeszcze na początku 2020 roku ponad 11-milionowe miasto Wuhan było sparaliżowane przez epidemię koronawirusa. Aglomeracja stała się wówczas miastem z horroru, które turyści omijali szerokim łukiem. Dziś, kiedy świat powoli wraca już do normalności, władze miasta dokładają wszelkich starań w walce o jego dobry wizerunek. Ale czy to wystarczy, by przyciągnąć tam turystów?

"Spotkajmy się w Wuhan" - miasto promuje się w sieci

Nagranie zostało przygotowane przez Biuro Kultury i Turystyki w Wuhan i opublikowane w mediach społecznościowych. Choć chińskie miasto nie ma wielkich szans na to, by wrócić do łask tradycyjnej turystyki, to może stać się nowym punktem na mapie tzw. dark tourism, czyli czarnej turystyki. Ten rodzaj podróżowania polega na odwiedzaniu miejsc dotkniętych katastrofami i tragicznymi wydarzeniami. Minie jeszcze sporo czasu nim miasto odzyska zaufanie turystów.