Syberia. Makabryczne odkrycie na drodze

"Nie potrafię nawet opisać, jakie to oburzające. Do incydentu doszło w piątek. Pochodzenie kości, które zostały usunięte z ulicy, powinno teraz zostać wyjaśnione przez ekspertów" - czytamy pod zdjęciami udostępnionymi na Twitterze. Policja w obwodzie irkuckim przystąpiła już do badania sprawy.

Ludzkie szczątki często znajdowane w Rosji

Jak podaje The Guardian, znajdowanie ludzkich szczątków podczas robót drogowych czy w czasie budowy to w Rosji chleb powszedni. Najczęściej takich odkryć dokonuje się w miejscach, gdzie rozgrywały się bitwy z czasów drugiej wojny światowej. Np. w 2014 r. podczas budowy lokalnej autostrady w rejonie Kurska odkryto szczątki ok. 10 osób. Prawdopodobnie należały one do żołnierzy Armii Czerwonej.