Sylwester w Zakopanem. Tak witano Nowy Rok pod Tatrami

Zakopane to ulubiony sylwestrowy kierunek Polaków. Co roku pod Tatry zjeżdżają tłumy, żeby w zimowej stolicy powitać Nowy Rok. Jak górale i turyści świętowali nadejście 2018 roku?

W Zakopanem odbywa się co roku jedna z największych sylwestrowych imprez w Polsce. Część turystów zjeżdża już na święta i zostaje do Nowego Roku. Część do stolicy polskich Tatr przybywa specjalnie na sylwestra.