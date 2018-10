Szczątki człowieka sprzed 100 tys. lat. Najstarsze takie znalezisko w Polsce

W Jaskini Ciemnej na terenie Małopolski znaleziono kości dłoni należące do neandertalskiego dziecka. Badania wykazały, że liczą ponad 100 tys. lat i zostały przetrawione przez dużego ptaka.

Analiza antropologów, dr hab. Anita Szczepanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Erik Trinkaus z Washington University wykazała, że są to paliczki 5-7 letniego neandertalskiego dziecka. Ich powierzchnia jest porowata i przywodzi na myśl sitko. Badacze twierdzą, że jest to wynikiem przejścia kości przez system trawienny dużego ptaka. Prawdopodobnie zaatakował dziecko i częściowo je skonsumował. Jak się okazuje, to pierwszy taki znany przykład z epoki lodowcowej.

Kostki odkryto już kilka lat temu, ale dopiero teraz, w czasie prac laboratoryjnych, udało się potwierdzić, że należą do człowieka. Mają ok. 1 cm długości i były przemieszane z kośćmi zwierzęcymi. Są w bardzo złym stanie, dlatego naukowcy nie będą mogli wykonać analiz DNA.

Z terenów Polski do naszych czasów zachowały się tylko pojedyncze fragmenty kopalnych kości należących do krewnych człowieka współczesnego (Homo sapiens). Są to m.in. trzy zęby trzonowe z Jaskini Stajnia, których wiek oszacowano na ok. 52-42 tys. lat.