Tylka z dziećmi zachwyciła internautów. "Jakie piękne, wolne i szczęśliwe"

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że ciąża rysi trwa nieco ponad dwa miesiące, a samica rodzi zwykle dwójkę bądź trójkę kociąt. "Większe mioty są rzadkością. W pierwszym okresie po urodzeniu młode karmione są mlekiem matki, która, intensywnie polując, wkrótce zaczyna dostarczać im stały pokarm. Gdy młode są już większe, są doprowadzane przez matkę do upolowanej zdobyczy. Pozostaną one z matką do przyszłorocznych, wiosennych godów" - edukują pzedstawiciele parku.