Szlakiem bożonarodzeniowych szopek. Prawdziwe dzieła sztuki

Najstarsze, największe, najpiękniejsze… setki szopek na świecie zasługują na przynajmniej jedno naj… w opisie. Wiele z nich powstało z pasji i miłości. Na zachętę, prezentujemy kilka, które naszym zdaniem są piękną zachętą, by ruszyć w szopkową podróż.

Największa szopka na świecie…

Największa ruchoma, największa z piasku, największa ‒ największa… Szopek, które słyną z tego, że są wielkie jest bardzo wiele. Kilka lat temu głośno było o szopce, która powstała na terenie fabryki w São Paio de Oleiros w Portugalii. Na blisko 4 tys. m kw., ustawiono przeszło 7 tys. figur. Ten imponujących rozmiarów żłobek (choć to zdecydowanie zbyt skromne określenie), trafił do Księgi Rekordów Guinessa jako największa ruchoma bożonarodzeniowa szopka na świecie.

Ta niezwykła szopka na wolnym powietrzu ‒ dziś jedna z największych atrakcji turystycznych regionu ‒ powstawała powoli. Twórca instalacji ‒ Mario Andreoli, zaczął budowę na początku lat 60. spełniając prośbę ojca, by naprawił znajdujący się na terenie należącym do rodziny krzyż. Przyszły artysta poszedł o krok dalej i go oświetlił. Tak zrodził się pomysł świetlnej szopki, która z roku na rok coraz bardziej się rozrastała. Od kilku lat tą niezwykłą świąteczną atrakcją, która przyciąga do Manaroli tłumy gości, opiekuje się gmina.