"Szpiegowo", czyli jeden z najbardziej tajemniczych budynków w Warszawie

Apartamentowiec, który od początku zwracał uwagę swoim wyglądem, posiadał wszystkie możliwe udogodnienia i był niemal samowystarczalny. Mieszkańcy mieli do dyspozycji świetlicę dla dzieci, bibliotekę, salę kinową, basen, jak również gabinet dentystyczny, salon fryzjerski i klub, do którego wstęp miały wyłącznie osoby uprawnione. Było to pierwsze tego typu zamknięte osiedle w Polsce, chociaż bardziej pasowałoby do niego określenia twierdza.