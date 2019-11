Sztorm na morzu? Brytyjczycy nie przerywają dobrej zabawy

Wzburzone morze kołysze prom, woda wylewa się z basenu, przedostaje się na pokład, a pasażerowie ze stoickim spokojem, dalej piją drinki.

Czy rzeczywiście było tak spokojnie na promie, że turyści wykazywali stoicki spokój? Nic bardziej mylnego. Woda wylewała się z basenu i przedostała się na pokład, sięgała do kostek turystów, talerze pospadały ze stołów i rozbiły się, na korytarzach wózki do sprzątania powywracały się i powysypywały się z nich środki do czyszczenia i akcesoria do sprzątania. Było naprawdę niebezpiecznie.